الكويت لمواطنيها والمقيمين: لا تسافروا للخارج

المواطن - متابعة

نصحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي؛ بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض “كوفيد-19”.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بأن هذه الإرشادات جاءت في ظل استمرار انتشار العدوى رغم التدابير والتعليمات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.

وكان المكتب الإعلامي للحكومة قد قال الشهر الماضي: إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس بعد تعليقها في مارس بسبب الجائحة.

وأعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 740 حالة إصابة بكورونا منذ الأمس، إضافة إلى حالة وفاة واحدة، و528 حالة شفاء.