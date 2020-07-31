اللواء اليحيى يزور مركز 911 في مكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

زار مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الجمعة، المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقة مكة المكرمة.

ونشر حساب الجوازات على موقع تويتر، صورًا لزيارة اللواء اليحيى لمركز 911، حيث تجول مدير عام الجوازات على مرافق المركز.

واستمع اللواء اليحيى لشرح وافٍ من القائمين على استقبال بلاغات 911، وتم الشرح والإيضاح من المشرفين بالمركز عن طرق معالجة البلاغات وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة لمباشرتها سواء كانت أمنية أو للجهات المساندة.



