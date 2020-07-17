الماكريل والسردين يقيان الدماغ من أضرار تلوث الهواء

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أشارت دراسة إلى أن تناول الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والماكريل يساعد في حماية الدماغ من الضرر السام الناجم عن تلوث الهواء.

ودرس خبراء من الولايات المتحدة النظام الغذائي والتعرض لتلوث الهواء، وتأثير ذلك على الدماغ على 1315 شخصًا من كبار السن؛ لمعرفة ما إذا كانت الأحماض الدهنية أوميغا 3 قد تحمي من تلوث الهواء أم لا.

ووجد الفريق أن النساء اللائي تناولن أكثر من وجبة سمك أو وجبتين من الأسماك الغنية بـ أوميغا 3 لديهن تحصين الجزء المرتبط بالذاكرة أكبر، كما أن لديهن حجمًا أكبر للمادة البيضاء، وهي إحدى المادتين المكونتين للجهاز العصبي المركزي.

وقال مؤلف الدراسة وعالم الأوبئة، كا كاهي من جامعة كولومبيا في نيويورك: السمك مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية ويسهل إضافته إلى النظام الغذائي، وثبت أنه يحارب الالتهاب ويحافظ على بنية الدماغ في أدمغة كبار السن.

وأضاف: وتم اكتشاف أيضًا أنه يحد من تلف الدماغ الناجم عن السموم العصبية مثل الرصاص والزئبق، وهما عنصران موجودان في البيئة الملوثة هوائها.

وتابع: لذلك، اكتشفنا أن أحماض أوميغا 3 الدهنية لها تأثير وقائي ضد السموم العصبية.

ووجد الدكتور كاهي وزملاؤه أن الأشخاص الذين يعيشون على طرق مزدحمة ولديهم أدنى مستويات من أوميغا 3 في دمهم، لديهم خلايا عصبية أقل من أولئك الذين يستهلكون المزيد من الأحماض الدهنية.

أضرار تلوث الهواء:

ومن المعروف منذ السبعينيات أن تلوث الهواء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.

وفي الآونة الأخيرة، تم ربط المستويات العالية من تلوث الهواء بانخفاض القدرات المعرفية الضعيفة لدى الأطفال وزيادة خطر التدهور المعرفي، وربما الاكتئاب بين البالغين.

تفاصيل الدراسة:

وشملت الدراسة 1315 امرأة متوسط أعمارهن 70 عامًا، وتضمنت ملاحظة نظامهن الغذائي ونشاطهن البدني وتاريخهن الطبي.

وحسب الباحثون كمية الأسماك التي تستهلكها كل امرأة عادةً في الأسبوع، بما في ذلك الأسماك المشوية أو المخبوزة، والتونة المعلبة، وسلطة التونة، والطواجن، والمحار، ولم يتم تضمين الأسماك المقلية في هذه الحسابات، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن القلي العميق يتلف أحماض أوميغا 3 الدهنية.

ثم أجرى الفريق اختبارات الدم على كل مشاركة لقياس مستويات الأحماض الدهنية أوميغا 3 في خلايا الدم الحمراء، مع تحديد متوسط تعرضهن لتلوث الهواء على مدار ثلاث سنوات.

وتشير النتائج أن المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية في الدم من استهلاك الأسماك قد تحافظ على حجم الدماغ مع تقدم المرأة في العمر وربما الحماية من الآثار السامة المحتملة لتلوث الهواء.

ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة علم الأعصاب Neurology.



