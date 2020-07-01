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المالية تعلن أسماء 135 مرشحًا لبرنامج التدريب على رأس العمل

المالية تعلن أسماء 135 مرشحًا لبرنامج التدريب على رأس العمل

2020/07/01
الساعة 2:37 مساءً
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المالية تعلن أسماء 135 مرشحًا لبرنامج التدريب على رأس العمل
المواطن - الرياض
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1 آلية الترشيح
2 الاستعلام عن المرشحين

أعلنت وزارة المالية أسماء 135 مرشحًا ومرشحة لبرنامج تأهيل المتميزين الذي تم الإعلان عنه مسبقًا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى استقطاب المؤهلين من حديثي التخرج لرفع مستوى الكفاءة والخبرة وتطوير القدرات والمهارات والمعارف لديهم، من خلال التدريب على رأس العمل.

آلية الترشيح

وخضعت آلية الترشيح للحوكمة بمعايير عالية لضمان المساواة في اختيار المرشحين، الذين أجروا اختبارات معرفية وسلوكية، بناءً عليها تم ترشيح المطابقين للشروط، للمقابلة الشخصية لدى وزارة المالية، وسيخضع المرشحون المعلنة أسماؤهم للفحص الطبي لإتمام إجراءات الترشيح للبدء في عملية التدريب داخل الوزارة.

الاستعلام عن المرشحين

يشار إلى أن البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص وزارة المالية على توفير فرص مميزة للطاقات الوطنية الشابة بعد تأهيلها وصقل مهاراتها بالشكل الأمثل ضمن بيئة عمل منتجة، وتستند في ذلك إلى إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد خيارات مثمرة للكوادر الوطنية.

وقالت وزارة المالية إنه للاطلاع على الأسماء المرشحة اضغط هنا ) 



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