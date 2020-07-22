المدلج: تجربة ملعب الهلال إيجابية والنصر عانى

المواطن - مروة نبيل

شدد عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد الآسيوي، حافظ المدلج، على أن تجربة نادي الهلال باللعب في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض كانت إيجابية، متوقعًا في الوقت ذاته نجاح شركة الوسائل خلال الفترة المقبلة.

شركة الوسائل

وقال المدلج: “العالم يعرف الآن أن الهلال هو أول نادٍ سعودي كان لديه ملعبه الخاص، وهذا بحد ذاته مكسب إعلامي، وهذه تجربة جديدة فيها جوانب إيجابية كثيرة وبعض السلبيات”.

وأضاف: “شركة الوسائل ستبني على التجربة وسوف تطورها، والأندية السعودية بدأت تعي أهمية أن يكون لديك ملعبك الخاص، وهذا يجعل التجربة ناجحة، ونتمنى أن نشاهد لكل نادٍ ملعبًا قريبًا”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، اليوم الأربعاء: “شركة الوسائل لديها تجربة ثرية، لأنها بالأساس شركة إعلامية، وتواصلت مع شركات عالمية في سبيل استثمار ملعب جامعة الملك سعود بالرياض”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “النصر عانى من الملاعب الفترة الماضية، والسنوات القادمة ستكون تجربة مختلفة في ملعب جامعة الملك سعود، في حال تمت الأمور بشكل رسمي، وعلينا الانتظار لنرى ما سيحدث”.

ملعب الجامعة

وكانت شركة الوسائل قد مناقصة ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض لصالحها بشكل رسمي، وذلك بعد منافسة قوية من شركة الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يُذكر أن شركة صلة الرياضية المسوق الحصري لنادي الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار ملعب جامعة الملك سعود في عام 2017، ليكون الاستاد الخاص بالزعيم، وينتهي العقد بين الطرفين بنهاية الموسم.



