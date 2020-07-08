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المذيع عبدالعزيز العيد يعود لشاشة الإخبارية لتقديم نشرة التاسعة
عمل سابقًا في منصب كبير المذيعين بالتلفزيون السعودي

المذيع عبدالعزيز العيد يعود لشاشة الإخبارية لتقديم نشرة التاسعة

2020/07/08
الساعة 10:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المذيع عبدالعزيز العيد يعود لشاشة الإخبارية لتقديم نشرة التاسعة
المواطن - الرياض
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1 عبدالعزيز العيد ورحلة التعليم:
2 رحلة نجاح في مجال العمل:

أطل الإعلامي  عبدالعزيز العيد عبر شاشة الإخبارية، لتقديم نشرة الساعة التاسعة مساء.

وعبدالعزيز العيد مذيع وإعلامي سعودي، قضى ثلاثة عقود في العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني، ولمع بريقه في عدة مواقع، من أبرزها تعيينه مشرفًا عامًّا على القناة الثقافية السعودية.

وقدّم عبدالعزيز العيد خلال مسيرته الكثير من البرامج التلفزيونية والإذاعية، من أشهرها (أحلى الليالي).

عبدالعزيز العيد ورحلة التعليم:

تلقى تعليمه في المرحلة الابتدائية في مدرسة قتيبة بن مسلم بالشميسي، ثم في النموذجية في حي المعاهد، ثم في مدرسة الإمام البخاري في قري سلمان. ثم درس المرحلة المتوسطة في مدرسة الرازي في قري سلمان، ودرس الثانوية في مدرسة العارض في حي المعاهد.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1405هـ.

رحلة نجاح في مجال العمل:

التحق عبدالعزيز العيد بالعمل في مجال الإعلام منذ العام 1406هـ، حيث عمل محررًا بالأخبار لمدة خمس سنوات.

عمل عبدالعزيز العيد مذيعًا منذ عام 1410هـ بالقناة الأولى في التلفزيون السعودي.

كما عمل في منصب كبير المذيعين بالتلفزيون السعودي.

عُين عبدالعزيز العيد مشرفًا عامًّا على القناة الثقافية عام 2015م.



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