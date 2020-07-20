المرشود عن الشهري: الكرة في مرمى الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، صالح المرشود، موقف صالح الشهري نجم الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى صفوف الهلال خلال الفترة المقبلة.

صالح الشهري:

وأكد نائب رئيس نادي الرائد غموض موقف صالح الشهري، مشددًا على أن نادي الهلال لم يطلب استمراره في صفوفه خلال منافسات الموسم المقبل حتى الآن.

وقال خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “الكرة في مرمى الهلال، ولم يصلنا أي شيء رسمي لتجديد إعارته أو شرائه بشكل نهائي، ونحن ننظر لرغبة اللاعب والفائدة للنادي، وإذا عاد لنا صالح سيكون مكسبًا لنا”.

وسبق أن صرح رئيس نادي الرائد فهد المطوع بأن الإدارة الهلالية لم تُخاطبهم بشأن تمديد عقد الشهري أو شرائه بشكل نهائي، مؤكدًا استمرار عقده مع الفريق الريداوي لمدة سنتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشهري مع الهلال:

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع صالح الشهري، صاحب الـ26 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وشارك معه في 17 مباراة، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع آخر.



