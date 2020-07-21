المريسل: المؤشر ليس في حسابات النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل حقيقة اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلمان المؤشر خلال الفترة الحالية.

النصر لا يفاوض المؤشر

وقال المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الكابتن الخلوق سلمان المؤشر ليس في حسابات النصر، فلا تدخلوا النصر في أمر هو ليس له شأن به”.

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي النصر أوشكت على إتمام مفاوضاتها مع سلمان المؤشر، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سلمان المؤشر

ولعب سلمان المؤشر صاحب الـ31 عامًا، في صفوف العديد من الأندية، ومنها الهلال والقادسية والوحدة، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مايو 2014.

وخاض المؤشر مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكثر من 180 مباراة، ونجح في إحراز 24 هدفًا، وصنع 32 هدفًا، وتوج معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016 / 2015.



