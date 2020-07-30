المريسل بعد شراء مايكون: بغلف قلب المعادلة

المواطن - محمد سمعه

أشاد الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، بالعضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف، وذلك بعد أن أعلن اليوم الخميس عن بقاء المدافع البرازيلي مايكون في صفوف النصر بعد شراء عقده رسميًا من نادي غلطة سراي التركي.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر” : “كل الأندية تتمنى نجومًا داخل الملعب، بس عبدالعزيز بغلف قلب المعادلة وصاروا يتمنون عضوًا ذهبيًا مثله، وامتد ذلك حتى للجماهير”.

وأعلن عضو الشرف الذهبي بالعالمي عبدالعزيز بن أحمد بغلف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن استمرار مايكون في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

بغلف يُعلن قدوم مايكون لـ الرياض

ونشر عضو الشرف النصراوي صورة للمدافع البرازيلي، وعلق قائلًا: “لم تأتِ من فراغ.. أجيبه يعني أجيبه .. لكن دون ابتزاز من ناديه، تم الآن.. تمديد وشراء عقد اللاعب ولله الحمد”.

رسالة بغلف لرئيس النصر وللمشرف

وتابع بغلف تغريدته قائلًا: “كل الشكر للدكتور العبقري صفوان السويكت.. وللمشرف الداهية عبدالرحمن الحلافي، وكل الشكر لكم يا جمهور الشمس على ثقتكم بمحبكم.. الوحش في طريقة إلى عاصمة الفخر الرياض”.

وتعاقد نادي النصر مع المدافع البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي لمدة موسم ونصف، ويملك النادي التركي عقده حتى يونيو 2021.

ويُعد صاحب الـ31 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر، وساهم في تتويجه الموسم الماضي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك معه هذا الموسم في 26 مباراة بجميع البطولات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال المُتصدر.

يذكر أن النصر كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018/2019، كما فاز أيضًا بلقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي على حساب فريق التعاون.

ويستعد النصر لمواجهة جاره الهلال، يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



