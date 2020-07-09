المريسل يعد بالاعتذار لـ سامي الجابر في حالة واحدة

المواطن - محمد سمعه

أعلن الناقد الرياضي والإعلامي عبدالعزيز المريسل عن أنه قرر التحدث من جديد عن أرقام سامي الجابر لاعب الهلال السابق، مع المنتخب السعودي، وذلك ردًا على اعتراض بعض من محبي اللاعب على الأرقام التي عرضها المريسل مسبقًا.

وعلّق المريسل على هذا الأمر عبر حسابه في موقع “تويتر” قائلًا: “في وقت سابق، تحدثت في حديث سابق عن أرقام الكابتن سامي الجابر، ووجدت اعتراضًا من بعض جمهوره الكريم، ويسرني أن يتواجدوا معي للنقاش صوت وصورة عن هذا الاعتراض، وإن كنت مخطئًا فلدي الشجاعة لأقدم اعتذاري عن هذه الأرقام، وموعدنا سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق من مساء الجمعة، ليلة السبت”.

المريسل يُوجه دعوة لمحبي سامي الجابر

وأضاف المريسل: “على فكرة الدعوة عامة لمحبي أبو عبدالله، جمهور وإعلام وكذلك الكابتن سامي الجابر نفسه، بإمكانه التفضل معنا والرد بالأدلة على الأرقام إن كانت غير صحيحة”.

وكان سامي الجابر قام بحظر حساب عبدالعزيز المريسل عبر “تويتر” وذلك بعد مطالبة الأخير للاعب الهلال السابق بالاعتذار لأهالي منطقتي الأحساء وجيزان، بعد حديث سامي الجابر عنهما بأنهما فقراء خلال حواره التلفزيوني في برنامج “الليوان” على روتانا خليجية في رمضان الماضي.

المريسل يكشف كواليس تأخر رواتب الهلال

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، آخر التطورات حول تأخر الرواتب للاعبين في فريق الهلال، وذلك قبل عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرّد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ذكرت عبر الحصاد الرياضي معلومة تخص رواتب أزرق العاصمة، فتدخل عبدالكريم الحمد ونفاها، وقال، الهلال يُسدد رواتبه أولًا بأول كل شهر، ثم تداخل محمد الذايدي وقال إن الأزرق سدد ثلاثة رواتب دفعة واحدة في شهر رمضان، حنا على المدرج نتفرج”.