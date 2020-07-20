المريسل يفتح النار على مقدم برنامج الحصاد الرياضي

المواطن - محمد سمعه

فتح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، النار على محمد الدرع مقدم برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية.

1️⃣

اعطيتك امس درس بسيط في المهنية و لا تعتقد أنني حينما أظهر معك مره أخرى سأكتفي بما حدث أمس ، عليك أن تضع ألف حساب حينما أكون ضيفاً في حلقتك

و حكاية انك المقدم و تسأل و أنا أجيب هذه إنساها معي لأنك لست بمحايد

. pic.twitter.com/2UezihEpD5 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 20, 2020

وبعد مناقشة مشتعلة بين الطرفين في حلقة أمس الأحد من البرنامج بين الطرفين، كتب المريسل اليوم الاثنين مجموعة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” وجّه فيها نقدًا شديدًا لـ محمد الدرع.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر” : “‏أعطيتك أمس درسًا بسيطًا في المهنية ولا تعتقد أنني حينما أظهر معك مرة أخرى سأكتفي بما حدث أمس، عليك أن تضع ألف حساب حينما أكون ضيفًا في حلقتك، وحكاية إنك المقدم وتسأل وأنا أجيب هذه انساها معي لأنك لست بمحايد”.

سبب الخلاف بين الثنائي

وأضاف المريسل: “‏كررت تمريراتك غير المهنية بحق بعض الأندية وخاصة النصر، وكنت أقول ربما بغير قصد، الآن وقد ثبت بالدليل القاطع أنك تبحث عن إثارة ما يطلبه إعلام الهلال منك فأقول لك، من اليوم وطالع حينما أكون أحد ضيوف حلقتك نصيحة لا تحاول تنفيذ أجندتك لأنني سأكون أول من يقف أمامك”.

وتابع المريسل: “‏شجع ناديك في استراحتك أو في بيتك أو حتى في الاستديو، لكن حينما لا أكون موجودًا، لكن حينما أكون موجودًا انس ذلك لأني وقتها سأواصل تقديم دروس لك لكيفية تقديم الحلقة وأنا أعدك بالاستمرار بذلك حتى تكون مقدمًا جيدًا، لكن انس معي سالفة، أنا هنا مقدم أسأل وأنت تجيب فقط”.

تحذير من المريسل لمقدم البرنامج

وواصل المريسل: “مسألة إنك تريد استغفالي هذه انساها، وإذا فيه زملاء لم يشاؤوا إحراجك على أمل ينصلح طرحك الإعلامي، فأنا لم يعجبني طرحك وهلاليتك التي لن أسمح لك بممارستها وأنا موجود، وحتى أكون واضحًا معك أكثر أعتقد بل أجزم أنك انكشفت وانكشفت هلاليتك بالدليل القاطع”.

واختتم المريسل قائلًا: “لقطة ختام، مارسْ هلاليتك في بيتك أو في استراحتك، وأنا موجود حطها برة الاستديو”.



