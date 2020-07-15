المريسل يُعلق على زيارة سامي الجابر لـ الزيلعي

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة شكر إلى سامي الجابر نجم الهلال السابق، وذلك بعد زيارته للاعب خالد الزيلعي لاعب النصر السابق اليوم الأربعاء.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر” : “شكرًا سامي الجابر الإنسان”.

وكان خالد الزيلعي علّق على زيارة سامي الجابر له قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “أشكر الكابتن سامي الجابر والأستاذ بدر الجابر على الزيارة جزاكم الله خيرًا”.

وتابع خالد الزيلعي في تغريدة أخرى: “أشكر إدارة نادي أبها واللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري على الدعم المالي المقدم شاكر ومقدر جزاكم الله كل خير”.

الرياضيون يدعمون الزيلعي

وحرص العديد من الرياضيين والأندية على زيارة خالد الزيلعي ودعمه خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم؛ إدارة نادي التعاون ممثلة في نائب الرئيس علي الشايعي، والمتحدث الرسمي عبدالله اليوسف.

وكان خالد الزيلعي قد كشف عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، متمنيًا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معه هاتفيًا.

وفي وقت سابق، وجّه اللاعب خالد الزيلعي، لاعب النصر السابق، ولاعب نادي العين الحالي، رسالة إلى 4 نجوم من الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك بعد زيارتهم له وحرصهم على دعمه معنويًّا بعد إعلانه إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.

الزيلعي يشكر 4 من لاعبي النصر

وكتب خالد الزيلعي عبر حسابه في “تويتر”: “أشكر زملائي لاعبي نادي النصر على زيارتهم ودعمهم المعنوي والمادي وعلى رأسهم كابتن الفريق عمر هوساوي، وعبدالعزيز الجبرين، وعوض خميس، وعبدالله مادو، ومدير الفريق الأستاذ عايض بن عبود”. من ناحية أخرى، أعلن نادي ضمك في الثالث من يوليو الجاري عن تبرعه بمبلغ مالي قدره 10000 ريال، للاعب خالد الزيلعي، لاعب النصر السابق، وذلك بعد أن أعلن عن إصابته بمرض نادر في الفترة الأخيرة. وكتب الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر “تويتر” قائلًا: “إيمانًا منّا بواجبنا تجاه بعضنا البعض وإخلاصًا للمجتمع المترابط الواحد، يعلن مجلس إدارة نادي ضمك برئاسة أ. صالح أبو نخاع عن تبرعه للاعب خالد الزيلعي، بمبلغ 10000 ريال مساندة له، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل”.



