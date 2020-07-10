المرينجي ينفرد بالصدارة بثنائية بـ مباراة الريال ضد ألافيس

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الريال ضد ألافيس اليوم السبت، بفوز نادي ريال مدريد بثنائية دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019-2020.

الشوط الأول من مباراة الريال ضد ألافيس

وبدأ الشوط الأول من مباراة الريال ضد ألافيس، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي ريال مدريد، الذين سعوا لإحراز الهدف الأول في شباك ديبورتيفو ألافيس، لضمان سير اللقاء نحوهم.

وبالفعل نجح لاعبو ريال مدريد في إحراز الهدف الأول في الشوط الأول من مباراة الريال ضد ألافيس عند حلول الدقيقة الثانية عشر من ركلة جزاء عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وبذل لاعبو ريال مدريد جهدًا كبيرًا من أجل إحراز الهدف الثاني في مباراة الريال ضد ألافيس، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتقدم الريال بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة الريال ضد ألافيس

وفي الشوط الثاني من مباراة الريال ضد ألافيس، واصل لاعبو الريال ضغطهم القوي، وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني.

وعند حلول الدقيقة الخمسين من عمر مباراة الريال ضد ألافيس، سجل اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الثاني لـ ريال مدريد بعد تمريرة جيدة من الفرنسي بنزيمة.

وهدأ الأداء بعد ذلك في مباراة الريال ضد ألافيس، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثنائية دون رد.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد نهاية مباراة الريال ضد ألافيس، 80 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.

وبعد إقامة مباراة الريال ضد ألافيس، سيسعى برشلونة اليوم للفوز على فريق بلد الوليد لتقليص الفارق مع الريال إلى نقطة مجددًا في الصراع بينهما على لقب الدوري الإسباني.