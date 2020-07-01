المسابقات تُعلن جدول الجولات المتبقية من دوري الأولى

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول الجولات المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2019- 2020م، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن عودة المسابقة ستكون بمواجهة الخليج والقادسية المؤجلة من الجولة 28 في الرابع من أغسطس المقبل، فيما ستنطلق مواجهات الجولة 29 في السادس من الشهر نفسه.

وستخوض أندية المسابقة مباريات الجولة الأخيرة يوم الأحد 20 سبتمبر 2020م.

العين يتصدر:

ويتصدر نادي العين حاليًّا جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الباطن صاحب المركز الثاني.

من ناحية أخرى، ستعود مباريات دوري المحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، وستنتهي في التاسع من سبتمبر المقبل.

مباريات دوري المحترفين:

وجاءت المباريات كالتالي: الجولة الـ23 “الفتح والفيحاء، أبها والاتحاد، الرائد وضمك، الفيصلي والتعاون، الأهلي والحزم، العدالة والاتفاق والوحدة والشباب، والنصر والهلال”.

أما مباريات الجولة الـ24 فجاءت مكونة من: “الاتفاق والفيحاء وضمك والفيصلي والوحدة والرائد والاتحاد والأهلي والشباب والتعاون، أبها والنصر، الحزم والعدالة، والهلال ضد الفتح”.

بينما جاءت مباريات الجولة الـ25 مكونة من: “الفتح وأبها الفيحاء والشباب، الرائد والحزم، الاتحاد والاتفاق، العدالة والعلال والفيصلي ضد الأهلي، والتعاون ضد ضمك، النصر ضد الوحدة”.

أما مباريات الجولة الـ26 فستكون: “الفتح والاتفاق الفيصلي والاتحاد، أبها والحزم، الرائد والشباب، العدالة والوحدة والفيحاء ضد ضمك، التعاون والنصر، الأهلي والهلال”. ومباريات الجولة الـ27 ستكون: “الاتفاق والرائد، الشباب وأبها، الحزم والفتح، والاتحاد والفيحاء، الهلال والفيصلي، ضمك والأهلي، الوحدة والتعاون، النصر والعدالة”.

بينما مباريات الجولة الـ28 فهي “العدالة ضد الرائد، ضمك وأبها، النصر والفيحاء، الهلال والحزم، الفتح والاتحاد، الفيصلي والوحدة، التعاون والاتفاق، الأهلي والشباب”.

أما مباريات الجولة التاسعة والعشرين فهي: “أبها والأهلي، الفيحاء والعدالة، الاتفاق وضمك، الاتحاد والنصر، الفتح والتعاون، الرائد والفيصلي، الوحدة والهلال، الشباب والحزم”.

بينما مباريات الجولة الـ30: فهي “العدالة والاتحاد، ضمك والفتح، الحزم والوحدة، الأهلي والرائد، الفيصلي وأبها، التعاون والفيحاء، الهلال والشباب، النصر والاتفاق”.