المسحل: الاتفاق يُركز على تطوير الفئات السنية

المواطن - مروة نبيل

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق حاتم المسحل أنهم يركزون على تطوير الفئات السنية خلال الفترة المقبلة، من أجل تأمين مستقبل الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين.

الفئات السنية

وقال حاتم المسحل: “انطلقت بعض تدريبات الفئات السنية لكرة القدم في الاتفاق ليلة الأمس، يظل التركيز على تطوير الفئات السنية أحد الأهداف الهامة لمجلس الإدارة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “كل الثقة في المدير الفني الكابتن فيصل البدين والمنسق العام عادل الحصحوص وجميع المدربين والإداريين واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج”.

وأضاف: “الكثير من المتابعين لا يعلم حقيقة المجهود الذي يبذله كل من يرتبط عمله بالفئات السنية من متابعة للاعبين اجتماعياً وعلمياً وفنياً، يعملون بلا كلل حتى وقت الظروف الصعبة للنادي ويضحون من أوقاتهم وأموالهم بعيداً عن الضجيج يرسمون لوحة الإبداع ويزرعون بذور الأمل لمستقبل الاتفاق”.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

وتأمل إدارة نادي الاتفاق في تجهيز لاعبين يساعدون الفريق الأول لكرة القدم في السنوات المقبلة، خاصة بعد تراجع مستواه هذا الموسم، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة.

ونجح فارس الدهناء في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر في 11 لقاء، وتعادل في مواجهتين، وتمكن من تسجيل 34 هدفًا، واهتزت شباكه 29 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مواضيع ذات صلة

العطوي يُضيف مباراة ودية جديدة لبرنامج الاتفاق



