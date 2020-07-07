المسموح به والممنوع من الأطعمة عند ارتفاع حرارة الجسم

المواطن- محمد داوود- جدة

قد يتعرض البعض للحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم، نتيجة أي عارض صحي مثل الأنفلونزا أو التهاب الحلق أو التهاب المعدة وغير ذلك، ولكن مع ارتفاع الحرارة هل بالإمكان أن يتناول الفرد أي أطعمة كما يشاء أم هناك محاذير غذائية يجب اتباعها مع ارتفاع الحرارة.

المسموح به والممنوع مع الحمى

تقول استشارية التغذية العلاجية الدكتورة جواهر عبدالله، هناك محاذير من بعض الأطعمة التي قد تزيد المتاعب مع وجود الحمى ومنها: السكريات التي تعيق جهاز المناعة عن مواجهة مسبب المرض، وهناك الوجبات السريعة لكونها تحتوي على نسب عالية من الدهون، اللحوم إذ إنها تحد من قدرة الجسم على محاربة مسبب المرض، وتزيد من شدة الأعراض المصاحبة للحمى، وأيضًا مشروبات الكافيين التي تزيد حدة التوتر.

شوربة الدجاج والعصائر

وتابعت في تصريحات لـ” المواطن“، أن هناك بعض الأطعمة التي ينصح بها عند ارتفاع الحرارة مثل شوربة الدجاج التي تساهم في الحد من آثار الحمى؛ لأنها تزيد من السوائل في النظام الغذائي لاحتوائها على البروتين الذي يزود جهاز المناعة بالطاقة التي تمكنه من التغلب على مسبب المرض، كما ينصح بالفواكه الطازجة، وخاصة الغنية بفيتامين C وغيره من مضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة في محاربته لمسبب المرض.

كما يمكن تناول عصائر الفواكه دون إضافة السكر لها؛ لأنها تؤدي إلى زيادة السوائل في النظام الغذائي، كما ينصح باللبن الذي يعد مصدرًا غنيًا بالبكتيريا النافعة التي تدعم عمل جهاز المناعة في محاربته لمسبب المرض وبخاصة لدى الأطفال ويفضّل اللبن القليل أو الخالي الدسم.

الأطعمة المسلوقة أفضل

وشددت الدكتورة جواهر على ضرورة الحرص على أن تكون نسبة عالية من الأطعمة مسلوقة طوال فترة المرض والحمى، مع ضرورة تناول السوائل تفاديًا لجفاف الجسم، إذ إن ارتفاع الحرارة يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم لا سيما أن المياه تشكل 75% من وزن الجسم.

وأكدت دراسة علمية إيطالية أن الأطعمة المسلوقة والخضراء والنيئة تحمي من الأمراض الخطيرة، وأن نظام سلق الطعام من أفضل طرق الطهي التي يتذوق من خلالها الإنسان الطعم الأصلي للطعام.

وقد أجريت الدراسة على ثلاثة أنواع من الخضراوات وهي الجزر والكوسا والقرنبيط وطهيت تلك الخضراوات وفق طرق الطهي الثلاث، السلق، المسبك، القلي، واكتشف الباحثون أن نسبة الفيتامينات في الأطعمة المسلوقة تزيد على 80 في المئة، بينما في المسبكة والمقلية لا تتجاوز الـ 40 في المائة، علاوة على الأضرار الصحية البالغة التي تسببها للمعدة والأمعاء والقولون ولمرضى السكر والضغط والقلب.

الحمى وسلطة الفواكه

كما بينت دراسات غذائية أنه يفضّل إعطاء المريض سلطة فواكه طوال أيام الحمى، إذ تصنف سلطة الفاكهة على أنها من أفضل الأطعمة الصحية؛ لأنها تمد الجسم بعناصر مفيدة للغاية، منها المعادن والفيتامينات والألياف الصحية للهضم والصحة، وتتميز بالسهولة في الهضم، وفي نفس الوقت تسبب إحساسًا عميقًا بالشبع، ويمكن عمل سلطة الفواكه من التفاح والموز والفراولة والبرتقال والأناناس والأفوكاتو، وغيرها من الفواكه المفضلة.