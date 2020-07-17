المشروبات الغازية لا تعالج إسهال المسافر وإليك أسبابه

المواطن- محمد داوود- جدة

قال مركز طب السفر الألماني: إن إسهال المسافر يعد المرض الأكثر شيوعا، الذي يُصيب المسافرين.

ألم وغثيان وتقلصات:

وأوضح المركز في تقرير صحي أنه يتم التعرف على إسهال المسافر عندما يكون البراز غير متشكل ثلاث مرات أو أكثر خلال 24 ساعة، ويرافقه عادة ألم في البطن وغثيان وتقلصات وانتفاخ، مشيرًا إلى أن المشروبات الغازية لا تساعد في علاج إسهال المسافر بخلاف الاعتقاد الشائع، بل تؤدي إلى نتيجة عكسية؛ نظرًا لأن مادة الكافيين الموجودة في المشروبات الغازية تتسبب في زيادة نشاط الأمعاء؛ مما يؤدي إلى تفاقم الإسهال.

مجموعة من المسببات:

وبعرض الموضوع على استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد باواكد قال: إنه قد يكون إسهال المسافرين ناتجًا عن الإجهاد في السفر أو تغير النظام الغذائي، ولكن تظل العدوى هي السبب في الأغلب، إذ تظهر أعراض إسهال المسافرين عادة بعد تناول طعام أو مياه ملوثة بالكائنات المجهرية، فالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات المختلفة تدخل الجهاز الهضمي وتؤدي إلى ظهور علامات وأعراض إسهال المسافرين.

وتعد بكتيريا الآي كولاي أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بالإسهال، حيث تلتصق هذه البكتيريا ببطانة الأمعاء وتسبب التسمم المعوي وبالتالي الإسهال وتقلصات البطن.

الأعراض المصاحبة للإصابة:

وخلص الدكتور باواكد إلى القول: “في أغلب الإصابات تظهر بعض التشنجات وألم في البطن يتراوح من خفيف إلى شديد ومزعج، إضافة إلى تكرر حالات الإسهال، وأحيانًا القيء والغثيان والحرارة، وتسبب سموم البكتيريا وإفرازاتها ظهور الأعراض بعد ساعات من دخولها الجسم، أو بعد عدة أيام، مع التنبيه بأنه عند ظهور أعراض واضحة دون تلقي العلاج، قد يحدث التهابٍ شديد في الجهاز الهضمي والأمعاء بعد عدة أشهر من الإصابة، وحينها يتطلب الأمر علاجًا معقدًا وصعبًا؛ لذا ينصح بالتوجه الطبيب فورًا لأخذ أدوية المضادات، مع ضرورة غسل الأطعمة وطهيها جيدًا قبل تناولها، وكذلك شرب السوائل الصحية مثل الماء والعصائر الطازجة.



