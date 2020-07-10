المطلق: لا يجوز للرجل أن يتعمد إثارة غيرة زوجته

المواطن - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، أنه يحق للزوجة أن تغار على زوجها إذا رأت ما يريبها، مشددًا على أنه لا يجوز للرجل أن يتعمد إثارة غيرة زوجته.

وقال المطلق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: من حق الزوجة أن تغار على زوجها إذا رأت ما يريبها، ولا يجوز له أن يتعمد إثارة غيرتها، والغيرة باب للمشاكل وبريد للهم، وغيرة النساء طبيعة فيهن.

وتابع: لا يجوز للزوجة أن تغار في غير ريبة قال ﷺ: (فأما الغيرة التي يحب الله: فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله: فالغيرة في غير ريبة).

وأوضح المطلق، في سياق آخر، أن الكذب من رذائل الأخلاق ولؤم الطباع، وهو من أسباب الميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصي والتمادي في الباطل يزيّف الحقائق ويشوّه الحياة ويفسد بين الأحبة ويقطع حبال العبد فيما بينه وبين الله والناس. ولذا كان من خصال النفاق وهاديًا إلى الفجور وطريقًا موصلًا إلى النار كما قال نبيناﷺ.