المعهد الصناعي بالظهران يعلن موعد انتهاء تلقي طلبات القبول

المواطن - ظهران الجنوب

أوضح المعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب، استمراره في قبول طلبات الراغبين للالتحاق بجميع برامج المعهد الصباحية والمسائية المتاحة للفصل التدريبي الأول لعام 1441/ 1442هـ.

وقال عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي المهندس معيض آل شائع: إن القبول في المعهد سيكون متاحًا حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري، في برامج الحاسب الآلي والكهرباء.

وأضاف أنه يمكن تلقي طلبات القبول عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .