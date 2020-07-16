المغرب تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجلت المغرب 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد المصابين 16545، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 263 بعد الإعلان عن ثلاث وفيات جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 32.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 13965 بعد تعافي 144 شخصًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



