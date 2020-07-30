المغرب يسجل أعلى نسبة إصابات بـ كورونا منذ بدء الوباء

المواطن - متابعة

سجل المغرب، خلال الساعات الـ24 الماضية، أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك بإحصائها 826 حالة منذ ظهوره في البلاد في الثاني من مارس الماضي.

وأضافت وزارة الصحة المغربية أمس أن عدد الوفيات بلغ 334 بعد الإعلان عن سبع وفيات جديدة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 17125 بعد تعافي 59 شخصًا، أما عدد الحالات الحرجة وصل إلى 81 حالةً.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



