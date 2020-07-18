‎الرئيسية
أخبار كورونا
المغرب يُسجل 289 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات يرتفع لـ 17005 حالة

المغرب يُسجل 289 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

2020/07/18
الساعة 11:04 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
18
0
طباعة
المغرب يُسجل 289 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا
المواطن - متابعة

سجل المغرب 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين 17005، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 269، بعد الإعلان عن خمس وفيات جديدة، وعدد الحالات الحرجة 29.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 14620 بعد تعافي 260 شخصًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :