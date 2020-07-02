المفتي: المملكة تبذل جميع إمكانياتها البشرية والمالية للحفاظ على سلامة الحجاج

المواطن - الرياض

نشرت رئاسة شؤون الحرمين كلمة سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ضمن الدورة العلمية الصيفية بعنوان: جهود المملكة العربية السعودية في الوقاية من فيروس كورونا.

وقال سماحة المفتي: “إن قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أدركوا خطورة هذا الوباء الذي نزل بالناس في شتى دول العالم، وأدركوا خطورة انتشاره وانتقاله السريع فوجهوا باتخاذ تدابير وقائية صارمة للوقاية من هذا الفيروس ومنع انتشاره ومكافحته، وكل ذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم.

وأضاف: “كان من أبرز تلك التوجيهات منع دخول المسافرين إلى المملكة، وأمر الناس بالتزام البيوت، وعدم الخروج إلا للضرورة، ومنع التجمعات والتزام التباعد، مع الأخذ بجميع الاحتياطات الصحية اللازمة في التعامل مع الآخرين أثناء الخروج أو الاختلاط”.

كذلك جاء القرار الحكيم من لدن خادم الحرمين الشريفين بأن يكون حج هذا العام بعدد محدود من داخل المملكة حفاظًا على سلامة الحجاج مع توخي التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الحجاج.

وهذا القرار بلا شك قرار حكيم وجاء في الوقت المناسب، لما في ذلك من إقامة هذه الشعيرة العظيمة رغم ما في إقامة هذه الشعيرة في هذه الظروف من المشقة والصعوبة البالغة وتتطلب تدابير واحتياطات كثيرة.

وختم سماح المفتي بقوله “لكن الدولة وفقها الله لا تألو جهدًا في سبيل ذلك وتبذل جميع إمكانياتها البشرية والمالية للحفاظ على سلامة الحجاج، وتمكينهم من أداء حجهم بكل يسر وسهولة”.