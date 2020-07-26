المكسيك تسجل 6751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6751 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 729 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 385.036 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 43.374 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



