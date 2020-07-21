الملك سلمان بخير .. تباشر شعبك بشوفتك

المواطن - الرياض

تباشر السعوديون برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس الثلاثاء، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وأنه بخير وصحة وعافية بعد الفحوصات التي أُجريت له جراء التهاب في المرارة.

وأظهرت صور وفيديو، رئاسة الملك سلمان لجلسة مجلس الوزراء، والتي انتهت باتخاذ 16 قرارًا والاطلاع على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات هامة مثل موسم الحج وما تم اتخاذه من إجراءات وقائية واحترازية لأداء المناسك بشكل آمن وضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مقطع الفيديو والصور لخادم الحرمين الشريفين خلال رئاسته جلسة الوزراء، وهو ما تداوله السعوديون على نطاق واسع .

شكر وتقدير من الملك سلمان:

وفي بداية الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أُجريت له جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.

وكان الديوان الملكي قد أصدر أول أمس (الاثنين) بيانًا أفاد فيه بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل يوم الاثنين 29 ذي القعدة 1441 الموافق 20 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

حمدًا لله على سلامتك يابو فهد:

وتفاعل مواطنون مع رؤية الملك سلمان وترؤسه لجلسة مجلس الوزراء عبر وسم “حمدا لله على سلامتك يابو فهد”، وذلك على موقع تويتر، حيث انهالت عبارات الشكر والحمد لله اولا برؤية الملك سلمان بخير وصحة، وسط دعوات متتالية له بالشفاء والخروج من المستشفى سالمًا معافى.

وقال محمد بن سلطان آل سعود: اللهم لك الحمد والشكر، أسأل الله أن يقر أعيننا والشعب العظيم بخروجكم يا قائد الأمة وملك الإنسانية سالمًا معافى.

وغرد الكاتب سلمان الدوسري بقوله: طالما العارض بسيط والملك حفظه الله بخير وعافية.. كان يمكن عدم إعلان خبر دخوله سلمه الله المستشفى.. إلا أن القيادة التي تريد ترسيخ الشفافية في مؤسساتها.. تبدأ بنفسها.

وعلق ماجد الشهري بقوله: شوفتك بصحة وعافية تفرح وتسعد أمة كاملة، الله يديم عليك لباس الصحة والعافية ويطول في عمرك ويحفظك ويجعلك ذخر لشعبك السعودي العظيم.

من جهته قال لبيب: رغم ظروف الملك ووعكته الصحية إلا أنه ترأس مجلس الوزراء بنفسه وهي رسالة بليغة عظيمة للجميع لا تتأخرون ولا تتراخون عن خدمة الوطن رغم الظروف، هذا الموقف قدوة لكل شخص يعمل في خدمة.

ودعا محمد بن خالد: اللهم لك الحمد حمدًا يليق باسمك وعظيم سلطانك الحمد لله على السلامة يا قلب الشعب الحمد لله على السلامة يا جسد وروح الشعب الحمد لله على السلامة يا غالينا وحبيبنا يابو فهد.



