الملك سلمان في المستشفى لإجراء فحوصات طبية #سلامتك_يا_ابوفهد .. ياملكاً يحمل همنا

المواطن - الرياض

توجه السعوديون فجر اليوم بدعاء المولى سبحانه وتعالى أن يشفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية .

وعبر وسم #سلامتك_يابوفهد شارك السعوديون في آلاف التغريدات صوراً لخادم الحرمين الشريفين مقرونة بدعوات الشفاء العاجل في أعقاب إعلان الديوان الملكي عن دخول خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في المرارة .

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد :

اللهم احفظه بحفظك الذي لا يرام وأمدّه بالصحة والعافية ياذا الجلال والإكرام .

وقال رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ :

قال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى (الدعاء لولي الأمر من أعظم الطاعات وأفضل القربات)

‏حقه علينا الدعاء له بقلب خاشع ولسان صادق بأن يحفظه الله بحفظه ويطيل عمره على طاعته ويلبسه لباس الصحة والعافية آمين.

وغرد بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد :

يا قمة المجد.. سيدي الملك سلمان

‏كل قلوب شعبك معك

‏ونحن لك وريد

حفظك الله وأدامك لنا، يا ملكا يحمل همّنا

وقال المغرد معاذ الجماز :

“اذا سلِمت فكل الناس قد سلموا “ ‏قلوبنا معك ، ودعواتنا لك ، الف لابأس عليك . ‏اللهم احفظ والدنا وقائدنا ومد جسده بالقوة وارزقه فوق عمره عمراً وفوق صحته عافية . وقال مغرد آخر : اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم انا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم أشفي عبدك سلمان بن عبدالعزيز وأطل في عمره على طاعتك ورضاك ومتعه اللهم بالصحة والعافية وأحفظه بعينك الّتي لاتنام ” .



