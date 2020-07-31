الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



