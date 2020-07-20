الملك سلمان يتلقى اتصالات من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين للاطمئنان على صحته

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالات من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك الأردن الملك عبدالله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان للاطمئنان على صحته.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفيًا اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين ملك الأردن على مشاعره الأخوية الصادقة.

وتلقى الملك سلمان أيضًا اتصالاً هاتفيًا، من ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.



