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الملك سلمان يتلقى اتصالًا من ولي عهد أبو ظبي للاطمئنان على صحته 

الملك سلمان يتلقى اتصالًا من ولي عهد أبو ظبي للاطمئنان على صحته 

2020/07/21
الساعة 11:11 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان يتلقى اتصالًا من ولي عهد أبو ظبي للاطمئنان على صحته 
المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.




1 تعليق
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محمد بن عبدالرحيم اللبدي
10 ساعة

أتمنى الشفاء العاجل لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. اللهم احفظ لنا ملكنا من كل مكروه

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