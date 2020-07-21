الملك سلمان يعرب عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته

المواطن - الرياض

توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أُجريت له جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.

جاء ذلك خلال رئاسة الملك سلمان، اليوم الثلاثاء، لجلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وكان الديوان الملكي قد أصدر أمس (الاثنين) بيانًا أفاد فيه بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل يوم الاثنين 29 ذي القعدة 1441 الموافق 20 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.



