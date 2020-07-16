المنتخب السعودي يُحافظ على مركزه في تصنيف فيفا

المواطن - مروة نبيل

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على مركزه القاري والعالمي في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، الذي أصدره اليوم الخميس.

المنتخب السعودي

وظل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز السادس آسيويًا والـ67 عالميًا في تصنيف فيفا لشهر يوليو، نظرًا لعدم خوضه أي مباراة نظرًا لتوقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بـ8 نقاط من الفوز على سنغافورة وأوزبكستان، والتعادل مع فلسطين واليمن، فيما يتصدر أوزبكستان المجموعة بـ9 نقاط من 5 مباريات.

وسيستأنف الأخضر مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة نظيره اليمني، حيث كان من المقرر أن تُقام المباراة يوم 26 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب أزمة كورونا، على أن تعود المواجهات في أكتوبر المقبل.

التصنيف الآسيوي

وعلى الصعيد الآسيوي، جاء المنتخب الياباني الأول لكرة القدم في المركز الـ28، يليه إيران في المركز الـ33، واحتلت كوريا الجنوبية المركز الـ40، فيما تواجد منتخب أستراليا في المركز الـ42.

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