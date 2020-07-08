المنتخب السعودي يُعسكر في جدة 5 أكتوبر

المواطن - مروة نبيل

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم المواعد المبدئي لمعسكر المنتخب الوطني الأول، استعدادًا لمشاركته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

معسكر الأخضر

وتقرر انطلاق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الخامس من أكتوبر المقبل في محافظة جدة، استعدادًا لمباراة اليمن في 8 من الشهر ذاته، وسنغافورة يوم 13 في سنغافورة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ويأتي معسكر الأخضر قبل انطلاق الموسم الجديد بـ10 أيام والذي حدده الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 15 من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر: “إدارة المنتخب السعودي أنهت إعداد جدول وبرنامج الأخضر استعدادًا للفترة المقبلة من التصفيات، مشيرًا إلى أن تحديد المباريات التجريبية يعتمد على أيام فيفا، والبرنامج المُعد من قِبل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد”.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن رينارد سيكون موجودًا في السعودية قبل 4 أغسطس المقبل من أجل حضور بقية مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومتابعة اللاعبين بالآلية السابقة نفسها، بالتنسيق مع مساعديه.

وتابع: “وأرجأ اتحاد اللعبة تنسيق إدارة المنتخب مع لجنة المسابقات حول جدولة الدوري للموسم المقبل لحين اعتماد وإعلان مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا، حيث سيتم بعدها عقد اجتماع لمناقشة الروزنامة المقبلة”.

المنتخب السعودي

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه قرر استكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى المونديال وكأس آسيا في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره اليمني، حيث كان من المقرر أن تُقام المباراة يوم 26 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط من الفوز على سنغافورة وأوزبكستان، والتعادل مع فلسطين واليمن، فيما يتصدر أوزبكستان المجموعة بـ9 نقاط من 5 مباريات.