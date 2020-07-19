المودة تقدم 60 ألف خدمة لنحو 42 ألف أسرة

المواطن - الرياض

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية خلال النصف العام الحالي 2020 م 60,269 خدمة لقرابة 41,923 أسرة.

الأداء الاجتماعي

وأفاد المهندس فيصل السمنودي رئيس مجلس الإدارة أن المودة، عملت على 8 برامج رئيسية في الأداء الاجتماعي كان متوسط أدائها العام 88%، ففي برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية كان إجمالي عدد المستفيدين 10,974 تم تقديم لهم 163 دورة تدريبية بواقع 1,086 ساعة تدريبية، وفي برنامج أكاديمية الحياة لتمكين المرأة كان إجمالي عدد المستفيدات 1500 تم تقديم لهم 38 دورة تدريبية بواقع 710 ساعة تدريبية، وفي برنامج تأهيل مهارات المختصين كان عدد المستفيدين 216 مختصًا ومختصة.

الحماية والإرشاد وفض النزاعات

وفي برنامج الحماية والإرشاد وفض النزاعات وضح السمنودي أن إجمالي عدد المستفيدين كان 6,446 تم تقديم لهم 6,754 جلسة استشارية، وكان متوسط نسبة الصلح 58%، واستفاد من خدمات علاج اضطرابات الطفولة 287 طفلًا، وفي خدمات التهيئة والتدرج خدمت المودة 194 طفلًا، وفي برنامج شمل لرعاية أبناء الأسر المنفصلة كان إجمالي عدد الأسر المستفيدة 3816 أسرة تم تقديم لهم 21,874 خدمة في 7 فروع بمنطقة مكة المكرمة تم تقديم لهم 58 استشارة قانونية وكانت 12% هي نسبة فض النزاعات بين الأسر المنفصلة.

الأداء المؤسسي

وفي الأداء المؤسسي بيّن زهير المرحومي نائب رئيس مجلس الإدارة أن المودة حققت إنجازين مهمين في النصف الأول من العام وهي جائزة التميز في رعاية الأسرة العربية التي تنظمها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة الأسرة العربية وكذلك حصلت المودة على المركز الـ 3 على مستوى المملكة في تصنيف أفضل بيئة عمل والمركز 14 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وقامت المودة بعمل 6 شراكات وكان متوسط نسبة أداء فريق العمل 87.5%، ونسبة مؤشر جودة الخدمات كانت 91%، وكانت 83% هي نسبة الاستجابة عبر مركز إسعاد المستفيدين.

وأشار المهندس فايز الحربي المشرف المالي إلى أن أنه وفي محور التوعية الأسرية قدمت المودة 34 أمسية توعوية وفي البحوث والدراسات كما قدمت 4 دراسات بحثية لها علاقة بالأسرة.



