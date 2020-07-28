الميزانية السعودية.. الإيرادات 133 مليار ريال والمصروفات 243 مليار ريال في الربع الثاني

المواطن - الرياض

كشفت وزارة المالية عن ملامح الميزانية السعودية للربع الثاني من 2020 حيث بلغت الإيرادات 133 مليار ريال فيما بلغت المصروفات 243 مليار ريال.

وبذلك يصل العجز إلى حوالي 109 مليارات ريال.

مقارنة الميزانية السعودية خلال الربعين الأول والثاني

وكان التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة، أظهر أن الإيرادات بلغت 192 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال.

وبحسب التقرير الربعي للمالية جاء العجز للربع الأول 34 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 128 مليار ريال بانخفاض بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي.



