النجار يُغادر معسكر الاتحاد لظروف عائلية

المواطن - محمد سمعه

وافق الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على مُغادرة الحارس راكان النجار لمعسكر الفريق القائم حاليًا في أبها؛ وذلك بسبب ظروف عائلية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” : “منح الجهازان الإداري والفني في الفريق الأول لكرة القدم الإذن للاعب راكان النجار للعودة إلى مدينة جدة بسبب ظروف تتطلب وجوده بجانب عائلته في هذه الفترة”.

وفي سياق آخر، يبدو أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي بنادي الاتحاد، قد استقر على بديل اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني الذي تأكد غيابه عن مباراة الأهلي يوم 9 أغسطس المقبل بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الغامدي بديل بوني

واستقر المدرب البرازيلي على استدعاء المهاجم عبدالرحمن الغامدي ليكون بديلًا لبوني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تم التأكد من غياب بوني لمدة 18 يومًا بسبب الإصابة وفقًا لـ “المدينة”.

وأتت إصابة بوني لتكون ذات فائدة للاعب عبدالرحمن الغامدي الذي كان في الأسابيع القليلة الماضية، مرشحًا وبقوة لمغادرة الاتحاد والانضمام لنادي الوحدة بفترة الانتقالات الصيفية الحالية. الاتحاد مُهدد بغياب رومارينهو من ناحية أخرى، يواجه اللاعب البرازيلي رومارينهو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، خطر الغياب عن مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وإذا تلقى رومارينهو الإنذار الرابع في مباراة الاتحاد وأبها يوم 4 أغسطس بالجولة الـ23 فهذا سيعني أنه سيغيب عن مباراة الأهلي وفقًا لـ “عكاظ”. وسيواجه الاتحاد جاره الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة بجدة. ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم. ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا.



