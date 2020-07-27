النصراويون غاضبون: نُطالب بالعدالة لفريقنا .. والسبب !

المواطن - محمد سمعه

دشنت فئات عريضة من جماهير نادي النصر وسمًا عبر “تويتر” أعربت فيه عن غضبها الشديد وذلك قبل أيام من استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء الوسم بعنوان” العدالة مطلب النصراويين” وذلك بسبب عدم مساندة الاتحاد السعودي لكرة القدم لنادي النصر في قضية مايكون حيث رحل عن العالمي بشكل رسمي لنادي غلطة سراي التركي مما يؤثر على عدد الأجانب للفريق النصراوي في المباريات الثماني المتبقية بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وأضاف الكثيرون من جماهير النصر عبر الوسم أن وزارة الرياضة واتحاد القدم لم يدعما النصر في قضية التجديد لـ مايكون عكس ما حدث مع الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال الذي جدد عقده مؤخرًا ولمدة عامين.

عضو النصر غاضب من اتحاد القدم

وأبدى عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، غضبه الشديد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم تدخله لحل أزمة اللاعب البرازيلي مايكون، الذي أعلن أمس الأحد رحيله عن النصر بشكل رسمي.

وكان بغلف أعاد نشر تغريدة قديمة كتبها يوم 12 يوليو الجاري لـ اتحاد القدم قال فيها: “ما ذنب النصر يا اتحاد كرتنا الموقر، هل سيلعب النصر بـ6 أجانب، وغيره مكتمل الصفوف؟”.

وأضاف بغلف: ” انظروا إلى التاريخ أدناه، تعليقي الوحيد الله معنا، والنصر بمن حضر، وحدث ما كنت أخشاه، العالمي سيلعب بـ6 أجانب وغيره مكتمل، كيف الموقف لو كان حدث هذا لـ غوميز؟”. وفي وقت سابق، ودّع اللاعب البرازيلي مايكون المدافع السابق لنادي النصر، جماهير أصفر العاصمة مُعلنًا عودته بالفترة الحالية لناديه الأصلي غلطة سراي التركي. مايكون يُودع جماهير النصر وكتب مايكون رسالة طويلة أمس الأحد عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “بعد عام ونصف وكانت فترة رائعة للغاية، أريد أن أشكر إدارة النصر والجماهير وأصدقائي في الفريق، على كل شيء فعلوه معي، وصنعنا معًا ذكريات عظيمة، والآن حان وقت العودة لـ غلطة سراي”.



