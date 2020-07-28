النصر يختتم استعداداته لودية الرائد

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مساء أمس الاثنين، استعداداته لمواجهة الرائد الودية.

تدريبات النصر:

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الرائد وديًّا، عند الساعة السابعة ونصف مساء يوم الثلاثاء، على ملعب الرمز الأمير عبدالرحمن بن سعود، وستكون المباراة مغلقة بعيدًا عن أعين الجماهير.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حصة تدريبية مسائية، وركز فيتوريا على التدريبات اللياقية والتمارين التكتيكية المتنوعة، تمهيدًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي قد بدأ معسكرًا إعداديًّا، مساء يوم الأحد الماضي ولمدة 3 أيام، لتجهيز اللاعبين بدنيًّا بشكل مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.



