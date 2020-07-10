النصر يرد على استغلاله أزمة فهد المولد لضمه

وبناءً على ذلك، فإن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي غضب غضبًا شديدًا من تصرف المولد، كما وافق مع الجهاز الإداري على ضرورة معاقبة اللاعب عقابًا كبيرًا وفقًا لـ”عكاظ”.

ويأتي هذا القرار من أجل تحقيق الانضباط والاستقرار في صفوف الاتحاد حرصًا على استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بصورة جيدة خاصة أن الاتحاد يسعى للوصول إلى مركز جيد في وسط جدول الترتيب والابتعاد عن المركز الـ13 ومناطق الهبوط.

ورفض فهد المولد في وقت سابق النقاش مع إدارة الاتحاد، وذلك قبل حصوله على جزء من مستحقاته مع وجود خطاب رسمي من النادي لإثبات مستحقاته المالية ووفقًا لـ”الاقتصادية”.

متحدث الاتحاد يكشف كواليس أزمة فهد المولد:

وفي وقت سابق، كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، كواليس أزمة اللاعب فهد المولد مع النادي، حيث قرر فجأة مغادرة معسكر الفريق في أبها، دون إذن.

وتحدث أحمد صادق دياب لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية قائلًا: “إذا كان فهد المولد لديه ما يُثبت وجود أي متأخرات على نادي الاتحاد فليقدمها”.

وأضاف متحدث الاتحاد: “تم تسليم فهد المولد جميع حقوقه، وليس للاعب ريال واحد على النادي، وهو غادر المعسكر فجأة، ونسي جميع مواقف الرئيس والنائب الإيجابية في فترة توقفه، وإن كان له مستحقات لدى جهة غير الاتحاد فليذهب لهم، العقد الذي بيننا وبين فهد المولد ليس فيه أي متأخرات مالية”.

وتابع دياب: “لاعبين كبار حاولوا التدخل بالموضوع وحله، ولكن فهد المولد لم يرد على أحد”.