النصر يستأنف قرار فيفا بدفع 4.5 مليون يورو

المواطن - مروة نبيل

قرر نادي النصر برئاسة صفوان السويكت الاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن المستحقات المالية الخاصة بصفقة البرازيلي جوليانو دي باولا.

النصر يستأنف

وكان النجم البرازيلي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من فنربخشة التركي بعقد يمتد لـ3 سنوات في صفقة وصلت قيمتها إلى 10 ملايين يورو.

وعلق أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح “فيفا”، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على قرار إدارة العالمي بالاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم على توقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

وقال: “النصر يستأنف ضد قرار فيفا والذي ألزمه بدفع تقريبًا ٤.٥ مليون يورو لنادي فنربخشة نظير مستحقات متأخرة في صفقة انتقال جوليانو، من وجهة نظر شخصية الاستئناف مجرد شراء وقت وسوف يتم زيادة المبلغ وإلزام النصر بدفع أتعاب المحكمين لكلا الطرفين”.

وارتبط اسم البرازيلي جوليانو بالرحيل عن صفوف العالمي بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، والعودة إلى نادي فنربخشة التركي، إلا أن العالمي نفى إمكانية رحيل اللاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جوليانو مع النصر

ويُعتبر صاحب الـ30 عامًا، واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ويُقدم مستوى مميزًا معه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في 27 مباراة بجميع البطولات الموسم الرياضي الحالي، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات، وقدم 7 تمريرات حاسمة.



