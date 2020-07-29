النصر يستعد لـ الهلال بإسقاط الدرعية وديًّا

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في الفوز على نادي الدرعية وديًّا، بنتيجة 2- 1 وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الهلال يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وفاز النصر على نادي الدرعية في مباراة مُغلقة أُقيمت اليوم الأربعاء بين الفريقين.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال صاحب الصدارة.

وفي سياق آخر، حاول نادي النصر مؤخرًا، الوصول لحل وسط وذلك من أجل التعاقد مجددًا مع المدافع البرازيلي مايكون التي انتهت إعارته مع النصر وعاد لنادي غلطة سراي التركي مؤخرًا.

وقالت AJANS: إن غلطة سراي سيُجبر مايكون على الانضمام لفريق آخر غير النصر مقابل 5 ملايين يورو في فترة الانتقالات الصيفية.

وسيُرحب المدرب التركي فاتح تيريم، مدرب غلطة سراي برحيل مايكون مقابل حصول النادي على مقابل من صفقة بيعه لأي فريق.

شرط النصر لعودة مايكون إلى السعودية: وكان النصر أعلن في وقت سابق، أنه في حال توصل لاتفاق لضم مايكون نهائيًّا من غلطة سراي، فسوف يُعيده إلى المملكة بطائرة خاصة. وفي وقت سابق، ووفقًا لـ صحيفة ajansbesiktas فإن النصر أصبح يُفكر وبجدية في التعاقد مع اللاعب الكرواتي دوماغوي فيدا مدافع منتخب كرواتيا ونادي بيشكتاش التركي بفترة الانتقالات الصيفية. ويمر نادي بيشكتاش بأزمة مالية صعبة خلال الفترة الحالية، جعلت الفريق التركي يضع دوماغوي فيدا على قائمة البيع بسبب راتبه السنوي الضخم. ووفقًا للتقارير الصحافية فإن النصر قدم عرضًا لـ دوماغوي فيدا مقابل الحصول على راتب سنوي قدره 4 ملايين ونصف المليون يورو. النصر يُنافس روما على صفقة كُبرى: وسيتنافس النصر مع روما الإيطالي لحسم صفقة دوماغوي فيدا بالفترة المقبلة. من ناحية أخرى، وعلى الرغم من نهاية عقد الإعارة بين نادي النصر والمدافع البرازيلي مايكون، لكنه لم يُغادر السعودية في الفترة الأخيرة. وكان نادي النصر فشل في التوصل لاتفاق مع غلطة سراي التركي، وذلك من أجل الإبقاء على مايكون في الموسم المقبل، مما جعل النصر يُنهي المفاوضات ويُطالب مايكون بالمغادرة إلى تركيا. ولكن مايكون لم يُغادر السعودية مؤخرًا بسبب عدم إرسال غلطة سراي قيمة تذكرة السفر التي سيحصل عليها المدافع البرازيلي لمغادرة المملكة مما جعل مايكون يضطر لدفع قيمتها من جيبه الخاص وفقًا لـ”الجزيرة”. ومن المنتظر سفر مايكون إلى تركيا اليوم الأحد المقبل وذلك للانضمام لتدريبات غلطة سراي.



