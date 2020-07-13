النصر يفقد صفقة سعى لضمها صيف 2020

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، إلى التعاقد مع أفضل الصفقات؛ وذلك من أجل المنافسة المحلية والآسيوية معًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير صحافية برازيلية يوم 22 يونيو الماضي أن نادي النصر، فكّر في التعاقد مع اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا جناح نادي جيانغسو سونينج الصيني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر الإماراتي يحسم الصفقة بسرعة كبيرة

ولكن حسم نادي النصر الإماراتي إجراءات التعاقد مع تيكسيرا مؤخرًا ليكون الصفقة الأبرز للفريق الإماراتي في الميركاتو الصيفي الحالي وفقًا لـ “الخليج” الإماراتية.

وكان النصر سعى لضم تيكيسيرا ليكون البديل المثالي للنيجيري أحمد موسى، الذي أصبح قريبًا من مغادرة أصفر العاصمة في صيف العام الجاري، بسبب هبوط مستواه الفني.

يذكر أن عقد تيكسيرا مع ناديه جيانغسو انتهى في صيف 2020 الحالي، وتبلغ قيمته السوقية 13.5 مليون يورو.

وفي وقت سابق، كشف الناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية عن موعد انتقال عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب أبو هداية عبر حسابه في “تويتر” : “مصادري الخاصة تقول.. النجم عبدالفتاح عسيري لاعب نصراوي والإعلان الرسمي في الويكند المقبل!!.. قُضي الأمر”.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “عبدالفتاح عسيري لن يستمر مع الأهلي وسيكون في أحد الأندية الكبار”.

وكان عبدالفتاح عسيري، انضم إلى الأهلي في صيف 2016 قادمًا من الاتحاد، حيث لعب مع الفريق الكروي الأول بالراقي 106 مباراة، وتمكن خلالهم من إحراز 21 هدفًا، وصناعة 34 آخرين.

النصر يُنافس الهلال بشراسة

ويحتل النصر حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الهلال صاحب المركز الأول.



