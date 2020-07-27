النصر يُحدد صفقته الثانية من الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي النصر في التعاقد مع ثاني صفقة له من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم اللاعب عبدالفتاح عسيري يوم 17 يوليو الجاري من الراقي.

وكانت تقارير صحافية قالت إن النصر مهتم وبقوة بالتعاقد مع الحارس محمد العويس، ليكون البديل للحارس الأسترالي برادلي جونز.

وقيل إن عضو شرف بنادي النصر، أبدى استعداده لتقديم عرض بقيمة 30 مليون ريال لكسر عقد محمد العويس مع الأهلي وفقًا لـ “البلاد”.

حقيقة اهتمام النصر بـ العويس

وعلى الفور رد الإعلامي خالد البدر على هذه التقارير عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “غير صحيح، لا يوجد بند في عقد اللاعب السعودي اسمه “كسر العقد” ولا يمكنه الانتقال إلا بموافقة ناديه إذا كان ساري العقد”.

وأضاف البدر: “ما تبقى في عقد محمد العويس مع ناديه هو موسمين، وبالتالي لا يُمكن رحيله إلا إذا رغب الأهلي في التنازل عن مدة العقد المتبقية، مع استقبال عروض أخرى من الأندية الأخرى”.

وفي وقت سابق، قررت إدارة الأهلي تفعيل بند “الخصم المتصاعد” من راتب دجانيني تافاريس وفقًا لـ “الاقتصادية”.

الأهلي يخصم من مستحقات مهاجمه

واتجهت إدارة الأهلي لخصم 15% من راتبه بالوقت الحالي، وتم إبلاغه بهذا الأمر، كما أكدوا على اللاعب بضرورة الوصول إلى السعودية قبل استئناف مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل وفقًا لـ الصحيفة.

وإذا لم يلتزم دجانيني بقرار الأهلي الجديد، فسوف يتم تقديم شكوى ضده.



