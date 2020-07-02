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النفط يرتفع مدعومًا بتراجع مؤشرات البطالة وانخفاض الخام الأمريكي

النفط يرتفع مدعومًا بتراجع مؤشرات البطالة وانخفاض الخام الأمريكي

2020/07/03
الساعة 12:35 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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النفط يرتفع مدعومًا بتراجع مؤشرات البطالة وانخفاض الخام الأمريكي
المواطن - متابعة
العناوين الفرعية إخفاء
1 قفزة كبيرة في سعر برميل النفط الكويتي
2 القطاع غير النفطي ينمو 1.6 % رغم جائحة كورونا
3 أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات اقتصادية مشجعة

سجلت العقود الآجلة للنفط اليوم ارتفاعًا بأكثر من اثنين بالمئة، مدعومةً بتراجع مؤشرات البطالة الأمريكية، وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكي.

وبلغ سعر تسوية عقود خام (برنت) 43.14 دولار للبرميل، بزيادة 1.11 دولار تعادل 2.6 بالمئة.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 40.65 دولار للبرميل، مرتفعةً 83 سنتًا أو 2.1 بالمئة.

قفزة كبيرة في سعر برميل النفط الكويتي

القطاع غير النفطي ينمو 1.6 % رغم جائحة كورونا

أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات اقتصادية مشجعة

جديد الأخبار


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