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النيابة العامة : 4 شروط لحفظ الدعوى في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية

النيابة العامة : 4 شروط لحفظ الدعوى في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية

2020/07/16
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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النيابة العامة : 4 شروط لحفظ الدعوى في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية النيابة العامة
المواطن - الرياض

أعادت النيابة العامة التذكير بشروط وضوابط حفظ الدعوى في قضايا استعمال المخدرات التي يتم تسجيلها للمرة الأولى بحق بعض الأشخاص.

وقالت النيابة العامة إنها تُفعّل سُبل استصلاح المتهم واستقامته بحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى حال تحقق مناطها النظامي، وتسجل هذه القضايا في سجل خاص لدى جهة الضبط الجنائي المختصة.

وطبقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يجوز حفظ التحقيق وفقًا للشروط التالية:

  1. ألًا يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا.
  2. ألًا تقترن جريمة التعاطي بجريمة جنائية تقتضي النظر شرعًا.
  3. ألًا تقترن الجريمة بحادث مروري نتج عنه وفيات.
  4. ألًا يكون صدر من المتهم عند القبض عليه أية مقاومة شديدة.




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