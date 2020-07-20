الهزاع ينعش مران الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، تحت قيادة خالد العطوي على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، بمشاركة مهاجمه هزاع الهزاع.

هزاع الهزاع يعود:

وعاد هزاع الهزاع للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجماعية، مساء اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي.

وكان الهزاع قد تعرض لإجهاد في عضلة الساق، ولم يُشارك في تدريبات الاتفاق الجماعية، حيث اكتفى بالتمارين الفردية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تدريبات الاتفاق:

وعلى الصعيد الميداني، انطلق المران بتمارين لياقية، ثم أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريب التمرير عبر 6 مجموعات.

وقسم خالد العطوي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى 3 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على ثلثي الملعب.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع أغسطس المقبل، وسيخوض العديد من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر 11 لقاء.



