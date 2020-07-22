الهفوف تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ159 حالة وإجمالي الوفيات 2601

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (3139) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (210398) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (45157) حالة من بينها (2143) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (258156) حالة، توفي منهم (2601) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2331) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الهفوف 159، الطائف 145، الرياض 136، المبرز 121، الدمام 115، خميس مشيط 105، مكة المكرمة 97، جدة 96، جازان 79، حائل 71 ونجران 70 .

تراجع الوفيات والحالات الحرجة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لفت في وقت سابق، إلى أن هناك استقرارًا وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعًا في منتصف شهر يونيو الماضي، وهذه علامات مبشرة بالتحكم والسيطرة ومنع الانتشار للفيروس، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مشيرًا إلى أن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة وصل إلى نسبة 2.5%، ولايزال العدد أعلى من الـ200 بقليل ويميل إلى التراجع قليلًا.

وأشار إلى رصد جميع الحالات الجديدة أو النشطة أو الحالات في العناية المركزة أو حالات الوفيات، حيث إن تلك الحالات كلما قلّت أعطت مؤشرًا على التحكم والسيطرة والاستقرار في عدد الحالات، وكلما زاد العدد في واحد منها تزيد حالة الخطورة، مؤكدًا أن الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.

كما كشفت الصحة كذلك اليوم عن رصد عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي:



