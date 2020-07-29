الهلال صاحب فضل .. جدال مثير بسبب مقاعد السعودية آسيويًّا

المواطن - محمد سمعه

أثنت الجماهير الهلالية، على تألق الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ثم الفوز بها؛ مما أدى لجعل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوافق على منح السعودية 4 مقاعد لأنديتها في دوري أبطال آسيا نسختي 2021 و2022.

وقال الجمهور الهلالي من خلال تعليقاته عبر “تويتر”: إن الهلال صاحب الفضل الأكبر في إعطاء الفرصة للأندية السعودية للظهور آسيويًّا بهذا الشكل، بسبب تشريف الزعيم للكرة السعودية والتتويج بآخر نسخة في دوري أبطال آسيا.

جمال عارف يرد على جماهير الهلال:

ولكن رد الناقد الرياضي جمال عارف والمعروف بميوله الاتحادية على هذه الأقاويل قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “في عام 2005 وتحديدًا في بطولة كأس العالم للأندية التي شارك فيها عميد الأندية السعودية الاتحاد وقدم فيها مستويات رائعة أشاد بلاتر بالأداء المميز للاتحاد واعتبره الفريق الأنموذج فنيًّا وعناصريًّا وهو ماساهم في زيادة عدد مقاعد الأندية في آسيا”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أشار إلى أن السعودية حصلت رسميًّا على الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين 2021 و2022، حيث اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “3 مقاعد مباشرة + مقعد ملحق” للأندية السعودية في البطولة.

وأضاف: “طبقًا لتقييم الاتحاد الآسيوي فإن الدولتين الأعلى في التصنيف في قسمي (الغرب والشرق) تحصلان على الحد الأعلى، ويعتمد هذا التقييم على نتائج الفرق في البطولة خلال الأربع سنوات الماضية”.

الهلال يقود النتائج المميزة للأندية السعودية:

وقدمت الأندية السعودية نتائج مميزة في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، حيث وصلت أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى دور الـ16، وتأهل الزعيم والعالمي والعميد إلى ربع النهائي، وتمكن الأزرق من التتويج باللقب.

ويُمثل السعودية في النسخة الحالية أربعة فرق، وهي؛ الهلال بطل النسخة الماضية، النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التعاون المتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين، والأهلي صاحب المركز الرابع.

ومن جانبه، ثمّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للأندية وقطاع كرة القدم بشكل عام، والجهود التي بذلت من قبل الأندية السعودية والأداء الفني المميز والذي أتى ثماره بتحقيق العديد من الإنجازات للكرة السعودية على كافة المستويات.

ووجه المسحل الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على جهوده ومتابعته من أجل الارتقاء بالرياضة السعودية، متمنيًا أن تواصل أندية المملكة تمثيل الوطن بصورة مشرفة في كافة المحافل.



