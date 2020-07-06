الهلال عن عودة كويلار: يا هلا باللي رجع

وتردد اسم نواف العابد للانضمام إلى النصر أو الأهلي خلال الفترة المقبلة ووفقًا لتقارير صحافية.

أما اللاعب الثاني فهو هتان باهبري الذي انضم لفريق الهلال قادمًا من الشباب في عام 2019، لكنه لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للفريق الهلالي، في ظل وجود الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندري كاريلو.

خربين يقترب من الرحيل:

ويُعد اللاعب السوري عمر خربين، ثالث لاعب لم ينجح في استغلال الفرص التي أُتيحت له في الزعيم، حيث لم ينجح في نيل إعجاب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، الذي لا يُفضل الاعتماد عليه كمهاجم أساسي في حال غاب الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

جدير بالذكر أن خربين كان تألق في النصف الثاني من موسم 2018-2019، وذلك بعد أن تمت إعارته لنادي بيراميدز المصري، ولكنه عاد إلى الهلال ولم ينجح في اللعب بصورة أساسية مع بطل آسيا.

ويحتل نادي الهلال حاليًا، المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.