الهلال يستثمر بذكاء بندًا مهمًا لضم عبدالفتاح عسيري

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال لضم أقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والآسيوية بالفترة المقبلة.

ولم يُخف الهلال رغبته بالتعاقد مع لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري في فترة الانتقالات الصيفية، ولكن الكثيرين طالبوا بمعاقبة الأزرق في حال ضم عسيري كون الأزرق تفاوض معه وحرضه على رفض التجديد للأهلي قبل دخوله في الفترة الحرة.

الأمير يُحذر الهلال

وكان القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح الفيفا أكد مسبقًا أن الأزرق قد يتعرض لعقوبات بسبب مخالفته القانون، والتفاوض مع اللاعب عبدالفتاح عسيري وهو لم يدخل بعد الفترة الحرة له مع الأهلي.

وعلّق الإعلامي سلطان الزايدي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مصادر المدينة تؤكد أن الهلال هو الأقرب في حال قرر عبدالفتاح عسيري مغادرة الأهلي”.

ذكاء الهلال يحسم الصفقة

وأصبح يحق لأزرق العاصمة التفاوض مع اللاعب عبدالفتاح عسيري بمجرد دخوله الفترة الحرة التي بدأت من يوم 10 يوليو الجاري.

صراع شرس بين الهلال والنصر لعيون عسيري

وسيكون الصراع شرسًا بين الهلال والنصر، لضم عبدالفتاح عسيري خاصة أن أصفر العاصمة، دخل بقوة لحسم الصفقة لصالحه.

وقيل: إن إدارة النصر، ستقدم عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”.

وعلى الفور طالب الجمهور الأهلاوي، إدارة الراقي بسرعة تقديم العروض المناسبة لعسيري قبل انتقاله إلى النصر كون رحيله عن الأهلي سيضر الفريق.

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية عن موعد انتقال عبدالفتاح عسيري لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب أبو هداية عبر حسابه في “تويتر”: “مصادري الخاصة تقول.. النجم عبدالفتاح عسيري لاعب نصراوي والإعلان الرسمي في الويكند المقبل!!.. قضي الأمر”.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “عبدالفتاح عسيري لن يستمر مع الأهلي وسيكون في أحد الأندية الكبار”.



