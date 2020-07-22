الهلال يفوز على الفيحاء بثلاثية وديًّا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الفيحاء الودية، التي أُقيمت على ملعب نادي الهلال، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

الهلال ضد الفيحاء:

وبدأ المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مباراة الهلال ضد الفيحاء بتشكيل مكون من؛ نواف الغامدي، محمد البريك، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي غوميز.

وتمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز من هز الشباك من ركلة جزاء، ليقود الزعيم للتقدم بهدف دون رد في الشوط الأول، انتفض لاعبو الأزرق بعد ذلك ونجح جيوفينكو في تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدفًا ثالثًا؛ لتنتهي مباراة الهلال ضد الفيحاء بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3/ 0.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم معسكرًا في مقر نادي الهلال، ويحرص المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على رفع لياقة اللاعبين والتركيز على الجانب الخططي، استعدادًا لعودة النشاط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 8 جولات على نهاية البطولة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الأزرق من تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، ونجح في إحراز 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.



